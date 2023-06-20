Зеленский о ситуации на фронте: «У нас – нет потерянных позиций. У них – только потери»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не имеют утраченных позиций и продвигаются, давя на врага.

В своем вечернем видеообращении Зеленский рассказал о ситуации на передовой.

«На части направлений наши воины двигаются вперед, на части направлений – защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас – нет потерянных позиций. Только освобожденные. У них – только потери. И в целом ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу», – сказал Зеленский.

«Нет таких фортификаций или резервов у государства-зла, которые остановят Украину. Потому что мы – на своей земле, и это дает наибольшую силу. Я благодарю всех наших воинов – каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера и каждого генерала, которые сейчас участвуют в наших активных наступательных и оборонительных действиях. Благодарю вас за каждую освобожденную и за каждую защищенную позицию», – подчеркнул глава украинского государства.