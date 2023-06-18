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В селах Агдамского района выпал град

В селах Агдамского района выпал град

Обнародована фактическая погода.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, по информации на 16:00 18 июня в Гядабее, Дашкесане, Товузе, Гяндже, Гёйгёле, Нафталане, Евлахе, Гусаре, Губе, Геранбое была гроза, временами шел проливной дождь.

Примерно в 15:13 через поселок Бёйлю Геранбойского района прошел сель.

Примерно в 15:10 в селах Чеменли и Сарыджалы Агдамского района выпал град диаметром 30-35 мм.

Западный ветер усилился в Гёранбое до 25 м/с, в Гяндже до 24 м/с, в Дашкесане до 23 м/с, в Исмаиллы до 22 м/с, в Гёйчае до 20 м/с, в Шямкире до 18 м/с, в Гёйгёле до 16 м/с.

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