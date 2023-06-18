Гиркин в панике: Все висит на тоненьком волосочке

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Российский чекист, военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) снова заговорил о будущем военном поражении РФ в войне против Украины.

Он ожидает, что успех украинского контрнаступления запустит в России разрушительные процессы.

Об этом говорится в его очередном заявлении, которое приводит Диалог.UA.

Стрелков заверил, что не разделяет оптимизма Кремля по поводу контрнаступления ВСУ.

С его слов, украинцы еще не ввели в бой основные резервы. А это значит, что основной бой еще впереди. Стрелков ожидает, что все станет понятно к концу нынешнего месяца.

«Все это висит на тоненьком волосочке. И волосочек этот называется «линия фронта». Если враг ее оборвет, у нас посыплется все. Посыплется не только фронт, может посыпаться вся наша государственность, вся властная вертикаль! Вся стабильность, при которой люди на фронте в грязи, го*не, в крови по уши, а в в тылу вообще все нормально: пиво, праздники, презентации и Петербургский экономический форум… где демонстрируют, что хотят замириться и всю эту историю с «СВО» как можно скорее и любой ценой», – заявил военный преступник.

Стрелков также добавил, что время в данном случае играет против России, так как украинская армия стремительно усиливается с помощью западных партнеров. Уже принято решение по поставкам истребителей F-16, что для россиян будет катастрофой.

«Если враг прорвет фронт на Запорожском направлении, это будет кошмар… У нас заканчивается 16-й месяц войны… Кто-то думает, будем щелкать F-16 «как орешки»? Нет, не будем! Противник за счет этих самолетов сможет создавать на выбранных направлениях преимущество в воздухе… Наши вертолеты будут сбиваться, не долетая до поля боя», – заверил Стрелков.

Он уверен, что сложившаяся ситуация обернется для РФ не только поражением, но и периодом внутренней нестабильности с «непредсказуемыми последствиями».