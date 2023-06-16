Наши «сборники» получили единую форму (фото)

49 Просмотров

Состоялась презентация единой спортивной формы сборных команд Азербайджана на 2023 год. Церемония прошла в Национальной гимнастической арене.

Выступивший на мероприятии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов сказал, что мы всегда хотели, чтобы наши спортсмены выступали в единой форме. Это желание сбылось после переговоров с рядом брендовых компаний: «Хоть мы и вели переговоры с рядом компаний по поводу одежды, но не смогли получить положительный ответ. На подготовку формы ушло более одного года. Наши спортсмены могут гордиться тем, что они выйдут на международную арену с нашим национальным брендом».

Министр отметил, что новая форма впервые будет использована на III Европейских играх, которые пройдут в Польше, уточняет «Азертадж».

Подготовку единой спортивной одежды доверили местному модельеру Манзар Гаджиевой. По его словам, форма была подготовлена на основе бесед с рядом местных и зарубежных спортсменов. В подготовке формы использовались национальные атрибуты.