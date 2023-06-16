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Наши «сборники» получили единую форму (фото)

Наши "сборники" получили единую форму (фото)

Состоялась презентация единой спортивной формы сборных команд Азербайджана на 2023 год. Церемония прошла в Национальной гимнастической арене.

Выступивший на мероприятии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов сказал, что мы всегда хотели, чтобы наши спортсмены выступали в единой форме. Это желание сбылось после переговоров с рядом брендовых компаний: «Хоть мы и вели переговоры с рядом компаний по поводу одежды, но не смогли получить положительный ответ. На подготовку формы ушло более одного года. Наши спортсмены могут гордиться тем, что они выйдут на международную арену с нашим национальным брендом».

Министр отметил, что новая форма впервые будет использована на III Европейских играх, которые пройдут в Польше, уточняет «Азертадж».

Подготовку единой спортивной одежды доверили местному модельеру Манзар Гаджиевой. По его словам, форма была подготовлена на основе бесед с рядом местных и зарубежных спортсменов. В подготовке формы использовались национальные атрибуты.

Наши "сборники" получили единую форму (фото) Наши "сборники" получили единую форму (фото) Наши "сборники" получили единую форму (фото) Наши "сборники" получили единую форму (фото) Наши "сборники" получили единую форму (фото) Наши "сборники" получили единую форму (фото)

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Наши "сборники" получили единую форму (фото)
Спорт

Наши «сборники» получили единую форму (фото)

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