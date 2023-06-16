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Главное Общество

Замминистра заявил, что создание единой службы такси не предусмотрено

Замминистра заявил, что создание единой службы такси не предусмотрено

На сегодняшний день накопились проблемы и предприняты шаги для их решения.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения предлагаемых изменений в закон «Об автомобильном транспорте» сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов, передает АПА.

Он сообщил, что основной целью принятия этого закона является защита прав граждан, а создание единой службы такси не предусмотрено: «Идей о создании единой службы такси нет ни в этом законопроекте, ни в деятельности министерства. Нужно уделять повышенное внимание улучшению качества обслуживания в общественном транспорте. Общественный транспорт не является прибыльным сектором, поэтому во многих случаях он субсидируется государством. Сегодня ведутся обсуждения по расширению общественного транспорта, запуску скоростных поездов и созданию альтернативного общественного транспорта».

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