Операторы заказа такси будут штрафоваться до 40 тысяч манатов

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Новые штрафы будут введены в отношении операторов заказа такси за нарушение законодательства в сфере транспорта.

Это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за оказание услуг по заказу такси без разрешения будет наложен штраф на должностных лиц в размере десяти тысяч пятисот манатов, на юридических лиц – двадцати тысяч манатов.

Также за незаконную деятельность в качестве оператора заказа такси должностные лица будут оштрафованы на двадцать тысяч манатов, юридические лица – на сорок тысяч манатов.

В случае принятия этот закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.