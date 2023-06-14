Создаст ли Азербайджан в Армении «санитарную зону»?

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Выражение «санитарная зона» сегодня употребляется в политике едва ли не чаще, чем в медицине и коммунальной гигиене. Между первой и второй мировыми войнами «санитарным кордоном» называли страны Восточной Европы, которые должны были играть роль буферного заслона между «старой Европой» и СССР. После поражения в «холодной войне» и распада СССР в Кремле обличали Запад за планы создать новый «санитарный кордон» на границах с Россией — так здесь трактовали вступление стран Восточной Европы в НАТО. В свою очередь, сами эти страны тоже заявляли, что не согласны на роль буферного «санитарного кордона».

А сегодня о «санитарной зоне» заговорили в Кремле уже применительно к украинской войне. В ходе встречи с военкорами президент России Владимир Путин заявил, что Москва может создать на Украине «санитарную зону» в случае продолжения обстрелов приграничных территорий. «Если обстрелы РФ будут продолжаться с территории Украины, то мы должны будем рассмотреть вопрос о создании на Украине «санитарной зоны», чтобы они не смогли достать», — цитируют его информагентства.

Намеренно воздержимся от ироничных «шпилек», позволяет ли ситуация на фронте строить подобные планы. Тем более не станем спрашивать, как, руководствуясь этой логикой, должна действовать уже Украина в ответ на обстрелы жилых кварталов своих городов и какой величины должна быть эта самая «санитарная зона» на территории самой РФ, если по украинским городам стреляли, к примеру, «Калибрами» из российского сектора Каспийского моря. Пусть эти вопросы решают власти Украины и их союзники. Для Азербайджана куда важнее другое. Заявление о «санитарной зоне» за счет территории Украины — это слишком явная отсылка к риторике армянских оккупантов. Которые точно так же называли «зоной безопасности» окружающие бывшую НКАО оккупированные азербайджанские районы. Более того, совсем недавно — и синхронно с рассуждениями о «санитарной зоне» уже на территории Украины — этот бредовый тезис озвучила вроде бы оппозиционная «Медуза» со ссылкой на как бы оппозиционный ресурс Kit: «В 1992-м Ереван решил защитить армян Карабаха от обстрелов — военные создали вокруг них своего рода «пояс безопасности», отодвинув противника от своих ключевых населенных пунктов хотя бы на 15–20 километров. Это расстояние — дальность выстрела гаубицы Д-30. Дело в том, что после распада СССР Армения и Азербайджан располагали примерно одинаковыми возможностями: форма, оружие, военная техника — все было советским, а гаубица Д-30 стала самым распространенным артиллерийским орудием у обеих республик». О том, что и Карабах, и окружающие его районы — территория Азербайджана, разумеется, старались, а кое-кто и теперь старается не упоминать.

Но во всех этих разговорах о «санитарной зоне», «поясе безопасности» есть еще одна сторона вопроса. Украина на Россию, напомним в который уже раз, не нападала — все было ровно наоборот. И точно так же не нападал Азербайджан на Армению — это Армения (с активной военной помощью Кремля, но это большой секрет) предъявила претензии на азербайджанскую территорию, совершила военную агрессию, держала под оккупацией 20: азербайджанской территории и регулярно обстреливали азербайджанские города и села.

«В современном мире на первый план выходит фактор силы. К сожалению, международное право не работает. Мы увидели это во время 30-летней оккупации, когда переговоры и обсуждения не привели ни к какому результату. К результату привела именно наша сила» — еще накануне это заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева на совместной пресс-конференции с Эрдоганом в режиме «молния» цитировали многие информагентства. Речь как бы не шла об украинской войне, но то, что происходит сегодня на востоке Украины, тезис президента Азербайджана подтверждает полностью. Международное право действительно не работает. В том числе, вернее, прежде всего в таком важнейшем контексте, как неприкосновенность границ. Здесь уже было и «возвращение Крыма в родную гавань», и включение в состав РФ четырех областей Украины без какого бы то ни было «национального» статуса.

Наконец, и сегодня, после 44-дневной войны, нет ясности, отказались ли от притязаний на азербайджанскую территорию в Армении. Можно пытаться вынести за скобки истерики теперь уже бывшего омбудсмена Армении Армана Татояна, когда во время уточнения границы в Зангезуре он вопил о необходимости создать «зону безопасности», а то жителей армянских сел выводят из равновесия азербайджанские флаги на господствующих высотах — дескать, они нарушают «психологическое равновесие» жителей. В конце концов, Татоян своего поста лишился. Но о необходимости «отвода войск» на границе что-то пищал и Пашинян. Как бы отвод предполагался «зеркальным», но достаточно вспомнить поведение Армении в случае с Лачинской дорогой и Зангезурским коридором, чтобы понять, что и «зеркальный отвод войск» в Армении видели примерно как «Азербайджан убирает войска сегодня, а Армения – когда обстановка позволит».

И самое главное, Армения продолжает регулярно устраивать вооруженные провокации и обстреливать азербайджанские позиции – и на освобожденных от армянской оккупации землях, и вдоль границы с Арменией, включая и Нахчыванское направление. Интенсивность этих перестрелок растет, калибр применяемого оружия, к сожалению, тоже. И это создает прямую и явную угрозу, в том числе для мирного азербайджанского населения, включая и бывших вынужденных переселенцев, которые теперь возвращаются в освобожденные районы.

И если так, то уже Азербайджан может с полным основанием поставить вопрос о создании зоны безопасности вдоль своих границ с Арменией. Граждане Азербайджана имеют право на безопасность и на защиту. И самое главное, наша страна ни на кого не нападала, а в Армении не отказываются от своей безответственной и агрессивной политики, а за агрессию и посягательства на чужие территории в современном мире надо платить.

Нурани, обозреватель