Шойгу – Пригожину: «Вы погеройствовать хотели? Все герои сейчас здесь. А вы просто берега попутали»

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Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что Минобороны России дважды пыталось уничтожить его ЧВК.

«Речь идет не просто о каких-то помехах, а речь шла о физическом уничтожении, умышленном. И тогда, и сейчас», — заявил Пригожин.

По его словам, последняя попытка уничтожения ЧВК произошла во время боев за Бахмут, когда Минобороны «пыталось закрыть [наемников в городе] без боеприпасов». Первая якобы была предпринята 8 февраля 2018 года. Тогда ЧВК «Вагнера», по словам Пригожина, атаковала позиции ИГ в районе нефтяных месторождений и завода Conoco в Сирии, но понесла большие потери из-за действий американской авиации.

Основатель ЧВК настаивает, что в Минобороны знали о готовящемся ударе США. Более того, он утверждает, что американцы неоднократно связывались с российским командованием по поводу удара, чтобы российское ведомство могло успеть отвести свои подразделения из зоны поражения. Тем не менее, подчеркивает Пригожин, о готовящемся ударе ЧВК «Вагнера» никто не сообщил, а из Генштаба якобы поступило распоряжение не поднимать российскую авиацию и выключить все средства ПВО.

По словам Пригожина, на следующий день он прилетел в Москву, чтобы встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Я поймал его на торжественном приеме в Кремле. Я подошел к нему и спросил: «Могу ли я с вами переговорить по поводу ситуации, которая произошла 8 февраля под Дейр эз-Зором?». Он повернулся, спокойно и надменно ответил: «Вы погеройствовать хотели? Погеройствовали. Все герои сейчас здесь, в этом зале, — он обвел рукой окружающих в дорогих костюмах. — А вы просто берега попутали». На этом разговор закончился», – заявил он.

По мнению Пригожина, попытки уничтожить ЧВК «Вагнера» Минобороны предпринимало из зависти. «Они носили красивые погоны, а ЧВК «Вагнера» побеждала во всех странах мира. Вот оттуда и берется зависть», — заявил бизнесмен.

Он также добавил, что стремление Минобороны уничтожить ЧВК обусловлено личностью Сергея Шойгу: «Это человек, который не терпит никого, кто что-то делает лучше, чем он. Поэтому все должны ходить и лизать ему пятки, а ЧВК «Вагнер» никогда этого не делала», — заявил Пригожин.