Маск назвал причину уничтожения немецких танков Leopard 2 в Украине

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил в своем Twitter-аккаунте, что немецкие танки Leopard 2, поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ), легко уничтожаются в ходе боевых действий противотанковым оружием и наземными минами ввиду их небольшого количества.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и наземными минами», — написал Маск.

По его мнению, лучше всего иметь много таких боевых машин, либо не иметь их вовсе.

Так он прокомментировал скриншот одного из пользователей соцсети, который показал статью в украинском издании с заявлением замглавы МИД Украины Андрея Мельника, который призвал Германию поставить стране больше Leopard 2. Пользователь под псевдонимом Wall Street Silver также написал, что «судя по роликам в Twitter за последние дни, они разрываются в клочья». По его мнению, украинские военные могут быть недостаточно подготовлены для использования этих танков, поэтому новые поставки Leopard будут напрасными, если это не изменить.