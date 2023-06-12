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Джордж Сорос передает свой бизнес младшему сыну

Джордж Сорос передает свой бизнес младшему сыну

92-летний инвестор Джордж Сорос начал передачу своего бизнеса стоимостью $28 млрд младшему сыну Александру Соросу. «Он это заслужил», — прокомментировал финансист свое решение.

О передаче контроля над своими активами Джордж Сорос заявил в интервью The Wall Street Journal.

«Мы думаем одинаково», — объяснил свой выбор миллиардер.

При этом Александр рассказал, что они с отцом «думают одинаково, но преследуют разные цели». 37-летний предприниматель отметил, что больше интересуется политикой, чем его отец. Он признал, что ему придется вкладывать деньги в эту сферу, чтобы не допустить возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа.

«Как бы я ни хотел убрать деньги из политики, пока другая сторона этим занимается, нам тоже придется это делать», — сообщил Александр.

Издание подчеркнуло, что ранее Джордж Сорос не хотел передавать руководство семейным фондом кому-либо из родственников, однако Александр «завоевал доверие отца» и проявил свои навыки в управлении.

Ранее преемником Джорджа считался другой его сын — 52-летний Джонатан Сорос. Но из-за возникших разногласий, в частности, по вопросам найма руководящих сотрудников в организацию, глава фондовой империи изменил свое решение.

Джордж Сорос — основатель фонда Soros Fund Management, активы которого Bloomberg оценивает в $28 млрд. Сам инвестор при этом владеет состоянием в $8,5 млрд, по данным агентства, и $6,7 млрд — согласно Forbes.

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