Набиев анонсировал повышение тарифов в такси

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Министр транспорта Рашад Набиев анонсировал повышение тарифов в такси.

На сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству он отметил, что нигде в мире нет столь дешевых услуг такси.

«Приблизительно к концу года мы намерены выделить и передать в пользование около 60 коротких проезжих полос. В час пик сотрудники дорожной полиции разрешают легковым автомобилям пользоваться проезжими полосами, которые выделены для общественного транспорта. Но этого допускаться не будет, и гражданин поймет, что, пользуясь автобусами, они быстрее доедут до места назначения», – сказал он.