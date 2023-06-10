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Bild: “Россияне сражаются лучше, чем ожидалось”

Bild: "Россияне сражаются лучше, чем ожидалось"

Атаки под Великой Новосёлкой и под Ореховым «до сих пор не привели к освобождению ни городов, ни даже деревень».

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Россияне сражаются лучше, чем ожидалось» – говорится в заголовке статьи.

«Российская армия нанесла тяжелые потери наступающей 47-й механизированной бригаде армии Украины. По данным инсайдеров, бригада потеряла до 15 танков и БМП западного образца», – говорится в статье.

«Уже точно ясно одно: тот, кто ожидал, что Украина быстро победит, как только получит западные танки и БТР, ошибался», – делает вывод издание. Также Bild сомневается по поводу «победы Украины до конца 2023 года» и считает, что наступательные операции ВСУ могут затянуться ещё на длительное время.

Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке анализирует видео из российских пабликов, на котором дрон-камикадзе «Ланцет» поражает танк Leopard 2A6, после чего машина загорается.

Рёпке полагает, что изначально танк был оставлен на поле боя, но россияне решили его уничтожить, чтобы украинская армия не смогла эвакуировать бронемашину.

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