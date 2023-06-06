Гиркин: Россияне допустили большую ошибку с подрывом Каховской ГЭС

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Россияне допустили большую ошибку с подрывом Каховской ГЭС, поскольку последствия для них будут тяжелыми. Бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Гиркин-Стрелков в своем Telegram-канале сообщает, что войска РФ получат как минимум три серьезных последствия.

По его словам, российских военных просто смоет с левого берега Днепра ниже Новой Каховки. Вместе с ними вода смоет и все оборонительные сооружения, минные поля, полевые склады боеприпасов, а также полностью или частично уничтожит все имущество, которое россияне не успеют эвакуировать. По его словам, брошено будет значительнее количество оружия и имущества.

Подрыв дамбы создает для российских военных угрозу потери Кинбурнской косы. После того как украинские военные возьмут ее под контроль, порт Очакова и устье Днепра российские военные больше не смогут терроризировать.

«Отбить косу будет чрезвычайно тяжело (в текущих условиях вообще практически невозможно)», – пишет Гиркин.

Более того, украинские военные получат возможность форсировать Днепр на широком участке выше Новой Каховки после того, как вода в течение нескольких ближайших дней сойдет.