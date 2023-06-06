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СМИ: В Турции перед выборами президента могли совершить госпереворот

СМИ: В Турции перед выборами президента могли совершить госпереворот

Национальная разведка (MİT) Турции узнала, что оппозиционеры намеревались 13 мая, за день до президентских выборов в стране, совершить государственный переворот.

Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.

По данным издания, днем 13 мая майор морской пехоты С.Т. посетил региональное управление MİT в Чанаккале и заявил, что в республике готовится попытка переворота по аналогии той, которая была совершена в 2016 году.

В MİT информацию восприняли очень серьезно. Соответствующие оповещения получили Министерство национальной обороны и Генеральный штаб, также была проинформирована администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Все военные казармы и базы по очереди обыскали. Вход в казармы был ограничен, пишет Yeni Şafak.

Впоследствии выяснилось, что С.Т. соврал, предположительно, из-за нестабильного психического здоровья. Несмотря на это, меры предосторожности на военных базах и в частях продолжались до 28 мая — до второго тура голосования на президентских выборах.

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