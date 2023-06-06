Роман Гуревич в эфире израильского ТВ: «Qarabağ bizimdir!»

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Израиль и Азербайджан дружат для того, чтобы стабилизировать ситуацию в мире, считает политолог

Укрепление сотрудничества между Израилем и Азербайджаном во всех сферах является закономерным продолжением отношений двух стран. Об этом, как сообщает Minval, почетный посол Всемирного еврейского агентства «Сохнут» Роман Гуревич заявил в интервью израильскому каналу Channel 9 в ходе программы «События дня».

Ведущий программы попросил Гуревича прокомментировать итоги визита президента Государства Израиль Ицхака Герцога в Баку. Ведущий заявил, что на фоне иранской угрозы для Израиля Азербайджан действительно играет очень важную роль, как и для Азербайджана – Израиль, и что на фоне ухудшения отношений между Тегераном и Баку у наших стран есть общие интересы и в военной, и в экономической, и в культурной сферах.

В ответ на это Гуревич отметил, что у Израиля и Азербайджана всегда были общие интересы и страны дружат для того, чтобы стабилизировать ситуацию в мире.

«Я бы даже сказал, что, когда еще не было государства Израиль, а был еврейский народ, который на протяжении веков жил на территории Азербайджана, у евреев и азербайджанцев всегда были очень прекрасные отношения. Так что это традиция многих сотен лет, многих поколений. Великолепные отношения между Израилем и Азербайджаном – это есть закономерное продолжение тех самых отношений. Наши страны уважают друг друга, наши страны крепят стратегическое партнерство. Визит президента Ицхака Герцога, вне всякого сомнения, был важной вехой на этом пути. Это был знак, чтобы показать всему региону, что мы рядом с нашими друзьями. И важно сказать, что наша дружба не направлена против каких-либо третьих стран. Израиль и Азербайджан дружат для того, чтобы стабилизировать ситуацию в мире», – сказал он.

На вопрос о том, как как прошла встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой, эксперт ответил, что визит прошел великолепно.

«Я могу сказать, что есть в нашей семье традиция, которой я очень горжусь. Мой отец в 1998 году снял пяти-серийный документальный фильм о общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, это большая честь для нас и очень важно. Неслучайно в сердце каждого еврея, который приехал из Азербайджана, есть теплое место для этой страны. Мы делаем все, чтобы сблизить наши народы. Мне была оказана большая честь, я был среди членов израильской делегации, которые были представлены президенту и его супруге. И был такой интересный момент, когда я подошел поздороваться с Ильхамом Алиевым, он сказал Ицхаку Герцогу, указывая на меня: «Почему он с вашей стороны, когда должен стоять там, где наши». Я уроженец Баку, для меня интересы наших стран стратегически важны», – отметил Гуревич.

Ведущий также поинтересовался тем, на каком языке общались президенты, на что Гуревич сказал, что оба президента великолепно владеют английским языком.

Касаясь армяно-азербайджанского конфликта и требования азербайджанской стороны от армян признать Карабах территорией Азербайджана, Роман Гуревич заявил, что весь мир считает, что Карабах – азербайджанская земля и произнес это на азербайджанском: «Qarabağ bizimdir!».

По его словам, в соответствии с нормами международного права Карабах – это неотъемлемая часть суверенного Азербайджана. Он напомнил, что в период армянской оккупации были приняты 4 резолюции СБ ООН с осуждением оккупации и с требованием вывести войска. 30 лет Азербайджан пытался дипломатическими путями решить конфликт, но не получилось и тогда Баку силой оружия выполнил решение международного сообщества, и освободил собственную территорию.

(Смотрите с 36:30 минуты)

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