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Предотвращена разведывательная деятельность незаконных армянских формирований с квадрокоптерами

Предотвращена разведывательная деятельность незаконных армянских формирований с квадрокоптерами

4 июня около 20:10 было зафиксировано, что квадрокоптер, принадлежащий членам незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, совершил разведывательный полет над позициями нашей армии, расположенными в Агдамском районе.

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, была предотвращена деятельность квадрокоптера, пытавшегося осуществить полет над нашими позициями.

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Предотвращена разведывательная деятельность незаконных армянских формирований с квадрокоптерами
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Предотвращена разведывательная деятельность незаконных армянских формирований с квадрокоптерами

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