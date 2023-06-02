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SOCAR откладывает выпуск бензина по стандартам «Евро-5»

SOCAR откладывает выпуск бензина по стандартам «Евро-5»

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) планирует в первом квартале 2024 года начать производство автомобильного бензина по экологическим стандартам «Евро-5» на Бакинском НПЗ им. Гейдара Алиева (БНПЗ), передает “Интерфакс-Азербайджан”.

«В настоящее время на заводе продолжается реализация проекта модернизации и реконструкции. Со второго квартала 2023 года на БНПЗ началось производство дизельного топлива по стандартам “Евро-5”. Выпуск автомобильного бензина по стандартам “Евро-5″ на заводе планируется начать в первом квартале 2024 года”, – отмечается в данных SOCAR.

Ранее компания планировала начать”Евро-5″ в течение 2023 года.

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SOCAR откладывает выпуск бензина по стандартам «Евро-5»
Экономика

SOCAR откладывает выпуск бензина по стандартам «Евро-5»

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