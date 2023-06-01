Гарибашвили: Мирный диалог между Азербайджаном и Арменией – в интересах всего региона

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Грузия поддерживает мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией – это в интересах всего региона, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

“В принципе, Грузия осуществила очень важное и, по сути, первое успешное посредничество после вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией в 2021 году… Мы поддерживаем мирный диалог и переговоры между Азербайджаном и Арменией. Я считаю, что это в наших интересах – Грузии, Азербайджана и Армении – всего региона”, – заявил Гарибашвили.

При этом глава грузинского правительства отметил, что Грузия поддерживает очень хорошие отношения с обеими странами.

“Позиция и роль Грузии очень нейтральны и непредвзяты в контексте укрепления стабильности и мира в нашем регионе”, – сказал премьер.