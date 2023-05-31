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Оверчук: Баку и Ереван близки к восстановлению ж/д сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчываном

Оверчук: Баку и Ереван близки к восстановлению ж/д сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчываном

Встреча вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе пройдет в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

“Сегодня достигнута договоренность, что эта рабочая группа состоится в самое ближайшее время. Вопросы, которые будут рассматриваться, касаются технических деталей, связанных с модальностью пересечения границы между Азербайджаном и Арменией. Речь идет о том, что на этой границе будет паспортный, таможенный и все иные виды контроля, которые существуют на международных границах”, – сказал Оверчук, отвечая на вопрос “Интерфакса” в среду.

Он отметил, что стороны “сегодня очень близко подошли к тому, чтобы говорить о том, что мы можем восстановить железнодорожное сообщение” между западными районами Азербайджана и Нахчываном.

“Также и Армения получает возможность разблокирования и движения через Нахчыван, Сюник, Азербайджан в Россию, другие страны ЕС, также можно выходить на Иран”, – сказал Оверчук.

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