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Рази Нуруллаев: Есть чиновники, относящиеся к занимаемой должности как к наследству от деда

Рази Нуруллаев: Есть чиновники, относящиеся к занимаемой должности как к наследству от деда

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Рази Нуруллаев заявил, что с большим уважением относится к спикеру парламента, премьер-министру и заместителям Сахибы Гафаровой, депутатам, руководству Администрации президента и окружению Ильхама Алиева, также к министрам и чиновникам, которых, несомненно, можно назвать людьми с высокими моральными и профессиональными качествами, но есть, по его словам, и такие, кто бросает тень на проделанную огромную работу и проводимую государством политику.

«Есть те, кто относится к занимаемой должности как к наследству, доставшемуся от деда или отца. Вместо того, чтобы содействовать инвестированию в экономику страны со стороны бизнесменов, они мешают последним. Тогда как в обязанности чиновника входит также создание условий для развития бизнеса, но этого не происходит. Иногда у меня спрашивают: «Почему в стране нет свободной бизнес-среды?». На бумаге все красиво, но когда бизнесмен доходит до чиновника, то проходит через адские мучения, мытарства. Я хотел довести эту проблему до сведения уважаемого министра Микаила Джаббарова, но, к сожалению, не смог. Я приветствую прозрачность системы управления, созданную Джаббаровым в ряде сфер, однако сегодня нужны не налоговые льготы, их надо отменить, а благоприятная бизнес-среда. Налоговые льготы служат отдельным предприятиям, а не улучшают бизнес-среду», – сказал Нуруллаев.

По его словам, в стране пытались создать ценность в бизнес-среде, но некоторые уже отошли от этих ценностей. Некоторые люди, структуры и те, кто их возглавляет работают не на развитие, а тянут страну назад и называют это реформой.

“У всех на глазах для одного бизнесмена создаются все благоприятные условия, а другого подвергают всевозможным мучениям. Можно ли это назвать реформой?  Такая избирательность. Если бы распоряжения президента по развитию предпринимательства правильно исполнялись, то страна бы расцветала. На постсоветском пространстве и во всем регионе нет второго такого лидера, как Ильхам Алиев, который предпринял бы столько шагов для развития предпринимательства. Так в чем проблема? Я знаю, в чем. Но у меня должна быть гарантия того, что я спокойно могу перечислить проблемы один за другим. Если нет, то я намерен сделать это, когда наступит подходящее время. Может, среди сидящих здесь гостей есть те, кто без зазрения совести захочет напакостить? Вчера я высказал резкую критику с этой трибуны. Уважаемый коллега – депутат Руфат Гулиев возразил и потребовал назвать конкретное имя. Я не делаю этого потому, что мы переживаем сложный период, и, в первую очередь, должны подумать о политическом единстве, обезвреживании сепаратистов Карабаха и возвращении наших перемещенных лиц на родную землю. Мы должны поддерживать Ильхама Алиева в 10 раз больше, чем обычно. Посмотрите, какие процессы происходят в регионе, и кто умело управляет ими? Ильхам Алиев!”, – сказал депутат.

 

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