Министрам в Милли Меджлисе уже не доверяют

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Вместо того, чтобы заставить органы исполнительной власти отчитываться за каждую потраченную копейку из средств, выделяемых из нерезинового государственного бюджета Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса предложили создать орган контроля над контролем.

Да, да, не смейтесь. Аналогичное предложение было сделано на сегодняшнем последнем заседании Милли Меджлиса (ММ) в рамках весенней сессии, где обсуждался законопроект «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год».

Так, депутат Гудрат Гасангулиев предложил объединить комитеты ММ и создать комитет по бюджетному контролю. Он отметил, что Милли Меджлис должен принимать решения в соответствии с его контрольной функцией, отраженной в заключении Счетной палаты и выступлениях депутатов.

«Должен быть полностью обеспечен контроль над бюджетом со стороны Милли Меджлиса. Следует внести серьезные предложения по повышению прозрачности. Мы должны не только ждать законопроектов от правительства, но и сами должны готовить законопроекты», – сказал Гасангулиев.

Здесь можно было бы справедливо повозмущаться по поводу многолетнего легкомысленного отношения к распилу бюджетных средств. Но мы зададим только один вопрос: а что министрам в парламенте больше не доверяют?

Рамелла Ибрагимхалилова