Зеленский обвинил Путина: Он избегал диалога со мной

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Президент России Владимир Путин в течение почти двух лет избегал телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленский, заявил последний в интервью южнокорейской газете Chosun, отвечая на опрос, готов ли он встретиться с российским лидером.

«Он избегал даже телефонных разговоров со мной в течение почти двух лет», — сказал Зеленский. По его мнению, это связано с тем, что «нечего сказать». Сейчас, по словам Зеленского, «трудно разговаривать с Путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины».