Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Политика

Шарль Мишель: С нетерпением жду продолжения дискуссий по нормализации с Алиевым и Пашиняном

Шарль Мишель: С нетерпением жду продолжения дискуссий по нормализации с Алиевым и Пашиняном

С нетерпением жду продолжения дискуссий по нормализации отношений с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кишиневе

О этом глава Совета ЕС Шарль Мишель написал в Twitter.

“Необходимо подтверждение уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, продвижение вперед в деле делимитации границ, а также для снижение рисков в приграничных районах”, – написал Шарль Мишель.

По его словам, диалог между Баку и армянами Карабаха об их правах и безопасности сейчас имеет решающее значение.

“Важно воздерживаться от максималистских позиций и стремиться к диалогу. После более чем 30-летнего конфликта раны заживают не сразу. Нужны смелые решения”, – считает Мишель.

Теги:
Из этой рубрики
Ицхак Герцог посетил Аллеи почетного захоронения и шехидов
Политика

Ицхак Герцог посетил Аллеи почетного захоронения и шехидов

2023/05/30, 16:58
Ицхак Герцог: Визит в Азербайджан – это сбывшаяся мечта для меня
Политика

Ицхак Герцог: Визит в Азербайджан – это сбывшаяся мечта для меня

2023/05/30, 16:55
Буйная фантазия Пашиняна: он узрел в словах Алиева то, чего не было
Политика

Буйная фантазия Пашиняна: он узрел в словах Алиева то, чего не было

2023/05/30, 16:18
В честь президента Израиля дан официальный ланч
Политика

В честь президента Израиля дан официальный ланч

2023/05/30, 16:09
Ицхак Герцог поделился твитом на азербайджанском языке (фото)
Политика

Ицхак Герцог поделился твитом на азербайджанском языке (фото)

2023/05/30, 15:57
Алиев: Открытие посольства Азербайджана в Израиле поднимет наши отношения на высокий уровень
Политика

Алиев: Открытие посольства Азербайджана в Израиле поднимет наши отношения на высокий уровень

2023/05/30, 15:01
Шарль Мишель: С нетерпением жду продолжения дискуссий по нормализации с Алиевым и Пашиняном
Политика

Шарль Мишель: С нетерпением жду продолжения дискуссий по нормализации с Алиевым и Пашиняном

2023/05/30, 14:58
Ицхак Герцог: Партнерство между Израилем и Азербайджаном - месседж нашим народам
Политика

Ицхак Герцог: Партнерство между Израилем и Азербайджаном – месседж нашим народам

2023/05/30, 14:36
Петер Стано: ЕС приветствует заявления Алиева и Пашиняна
Политика

Петер Стано: ЕС приветствует заявления Алиева и Пашиняна

2023/05/30, 14:32