Шарль Мишель: С нетерпением жду продолжения дискуссий по нормализации с Алиевым и Пашиняном

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С нетерпением жду продолжения дискуссий по нормализации отношений с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кишиневе

О этом глава Совета ЕС Шарль Мишель написал в Twitter.

“Необходимо подтверждение уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, продвижение вперед в деле делимитации границ, а также для снижение рисков в приграничных районах”, – написал Шарль Мишель.

По его словам, диалог между Баку и армянами Карабаха об их правах и безопасности сейчас имеет решающее значение.

“Важно воздерживаться от максималистских позиций и стремиться к диалогу. После более чем 30-летнего конфликта раны заживают не сразу. Нужны смелые решения”, – считает Мишель.