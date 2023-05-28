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Ильхам Алиев коснулся вопроса военных, заблудившихся в Армении

Ильхам Алиев коснулся вопроса военных, заблудившихся в Армении

В ходе пребывания 28 мая в Лачине, на встрече с местными жителями, Ильхам Алиев коснулся вопроса азербайджанских военнослужащих, заблудившихся в Армении, сообщает “Азертадж”.

“После завершения второй Карабахской войны представители Азербайджана и Армении договорились, что если кто-нибудь заблудится, то максимум в течение двух дней эти люди должны быть возвращены. Мы следуем этим договоренностям. Заблудившихся держим максимум два дня, допрашиваем их  и возвращаем: и военных, и гражданских. Но что делают армяне?! Они избили наших заблудившихся военных, унизили их, заключили в кандалы и сняли на камеру момент избиения, а в конце посадили их за решетку. Где это видано?”, – сказал Алиев.

Президент добавил: “Если вы нарушаете договоренность, то пожалеете об этом”.

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