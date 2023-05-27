Названы победители 76-го Каннского кинофестиваля

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Французская постановщица Жюстин Трие получила высшую награду 76-го Каннского кинофестиваля за фильм “Траектория падения” (2023). “Золотую пальмовую ветвь” ей вручила в субботу американская актриса Джейн Фонда в ходе церемонии закрытия киносмотра во Дворце фестивалей на набережной Круазет, передает ТАСС.

Фильм рассказывает о писательнице, которую подозревают в убийстве мужа. Главную роль в картине сыграла немецкая актриса Сандра Хюллер.

Японский актер Кодзи Якусё удостоен премии за лучшую мужскую роль. Он получил премию за работу в фильме “Идеальные дни” (2023) немецкого кинорежиссера Вима Вендерса. Якусё сыграл роль уборщика туалетов из Токио.

Турецкая актриса Мерве Диздар удостоена премии за лучшую женскую роль. Она отмечена наградой за работу в художественном фильме турецкого режиссера Нури Бильге Джайлана “О сухой траве”. Картина рассказывает о жизни школьного учителя из Восточной Анатолии.

Гран-при удостоен британский режиссер Джонатан Глейзер. Он получил приз за фильм “Зона интереса” (2023). Приз Глейзеру вручил американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Квентин Тарантино.

За лучший сценарий награду фестиваля получил японский драматург Юдзи Сакамото. Он работал над созданием фильма “Чудовище” (2023) японского режиссера Хирокадзу Корээда. Призом жюри отмечен фильм финского постановщика Аки Каурисмяки “Мертвые листья” (2023). Премией за лучшую постановку отмечен французский режиссер Чан Ань Хунг за картину “Страсть Додена Буффана” (2023). В главных ролях снялись французские звезды Жюльетт Бинош и Бенуа Мажимель.

В этом году борьбу за “Золотую пальмовую ветвь” вела 21 кинолента. Возглавил жюри известный шведский режиссер Рубен Эстлунд.