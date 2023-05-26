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ВС Азербайджана обезвредили вражескую ДРГ, есть задержанные

ВС Азербайджана обезвредили вражескую ДРГ, есть задержанные

26 мая на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, была пресечена попытка нарушения государственной границы Азербайджана со стороны диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вооруженных сил Армении.

Согласно информации ГПС Азербайджана, в результате бдительности военнослужащих АР, несущих службу на погранично-боевом пункте, были своевременно обнаружены действия диверсионно-разведывательной группы и приняты необходимые меры по задержанию двух военнослужащих Вооруженных сил Армении.

Другим членам диверсионной группы удалось, воспользовавшись сложным рельефом местности, вернуться обратно.

Оперативная обстановка находится под контролем ВС Азербайджана.

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