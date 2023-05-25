Никол в цугцванге: ждем провокаций

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Накануне встречи Алиева и Пашиняна в Москве в Армении разразился колоссальный скандал на почве «сдачи Арцаха» Азербайджану «единоличным решением» премьера Армении. Создано движение «в защиту Нагорного Карабаха» для проведения референдума по принадлежности этого края и криминализации действий властей в отношении отходящей, к АР, территории.

Оппозиционные политики и общественность Армении вступили в острую фазу борьбы с премьер-министром республики Николом Пашиняном, открыто подтвердившим перед его московской встречей с президентами Алиевым и Путиным, что территория Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, которую армянское руководство признает, включает как Нагорный Карабах, так и анклавы Советского Азербайджана. Собственно, на вербальном уровне вопрос этот был решенным, иное – чем он обернется на деле: Пашинян, правда, сильно прижат к стенке Азербайджаном и разными посредниками в урегулировании, но последние имеют «двойное дно», а сам премьер политической последовательностью не отличается.

Как бы то ни было, а Карабах бурлит, бурлят города Армении. Акции протеста, инициированные «Добровольческим движением», состоялись на новой дороге, соединяющей Карабах с Арменией, в нескольких сотнях метров от армянских и азербайджанских позиций, а также на дороге в Шушу. Звучали гневные речи.

В республике начался сбор подписей за изменение законодательства с целью введения сурового наказания за отказ от самоопределения «Нагорного Карабаха» и «умаления значения геноцида армян». Как пояснил член движения «Единение», оппозиционный политик Аветик Чалабян, процесс этот поэтапный, и для начала идет сбор 50 тыс. подписей, позволяющих внести законопроект на рассмотрение парламента. «Если он его не примет – сказал политик, – мы пойдем по пути принуждения проведения референдума».

По его словам, нынешние власти Армении переизбирались под лозунгами «признания статуса Нагорного Карабаха и его деоккупации», однако впоследствии отказались от своих обещаний, нарушив Конституцию: «Поэтому они, посредством референдума, должны заручиться поддержкой на продолжение шагов, которые предпринимают. Если народ их не примет, то власть должна уйти, поскольку она роет могилу Третьей Республики Армения и пытается ее уничтожить. Если мы позволим действующей власти продолжить эту линию, то Армения через несколько лет исчезнет и станет вассальной территорией Турции».

Чалабян подчеркнул, что «народ Нагорного Карабаха заплатил высокую цену за свою независимость и не намерен отказываться от нее». Он сослался на Конституцию Армении, в которой в качестве одной из целей указано воссоединение Армении и Нагорного Карабаха и международное признание геноцида армян: «Пашинян же, в нарушение закона, единолично взял на себя полномочия объявить Нагорный Карабах частью Азербайджана, отказался от Нагорного Карабаха и территорий Армении, отказался от горы Арарат как символа Армении, сославшись на давление Турции». А это «лишает армян идентичности, исторической памяти, превращает народ в пугливую массу».

Ну и дело не обошлось без «бывшего госминистра Нагорного Карабаха» Рубена Варданяна, которого цитируют армянские СМИ. Он, можно сказать, попытался утешить соотечественников тем, что заявления Пашиняна о признании «Арцаха» в составе Азербайджана еще не означают, что соответствующее решение уже принято, поскольку армянское законодательство на конституционном уровне «запрещает одному человеку принимать такие решения по Арцаху и территориям суверенной Армении». Так что, полагает Варданян, драматизировать ситуацию не стоит. А референдум – что ж, его надо провести с тем, чтобы Пашинян в очередной раз убедился: «… народ Арцаха и Армении един в своём полном несогласии с риторикой армянского руководства и считает невозможным признание Арцаха частью Азербайджанской Республики».

В Ереван полетели заявления «парламента «Арцаха» и его «президента», сводящиеся к тому, что решение Пашиняна вызвало «возмущение и гнев», поскольку оно «грубо нарушает положения Декларации о независимости и конституции Республики Армения». «Арцах», заявляет парламент, определил свой статус путем референдума о независимости 10 декабря 1991 года. Ну и т.д.

И огромным посланием, адресованным (по отдельности) «арцахцам», «диаспоре», «властям Армении», «властям РФ», «властям Азербайджана» и «международному сообществу» разразился «президент» Араик Арутюнян, поддержавший заявление парламента. Пересказывать его не стоит. Общий смысл: «Арцах» не был и не будет в составе Азербайджана, и у него достаточно решимости бороться за свои права и интересы: «… не только все армянство будет продолжать поддерживать нашу борьбу, но и на международной арене будут сторонники, … ситуация сложная, но не безнадежная».

Лично Путина «президент Арцаха» призвал обеспечить выполнение обязательств по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, а народ и власти Азербайджана – «положить конец политике ненависти и геноцида по отношению к народу Арцаха, … принять принцип равноправия народов». «Мы не представляем никакой угрозы Азербайджану, – пишет Арутюнян, – но, с другой стороны, народ Арцаха имеет право на самооборону, а Республика Арцах – на защиту своего народа»

Что же касается международного сообщества, Арутюнян призвал всех его акторов (особенно Совет Безопасности ООН), «гарантировать безопасность народа Арцаха, используя необходимые инструменты».

Напомним, что сама Армения (хотя «намеревалась») «независимость Карабаха» не признала, равно как и страны – члены ООН. Поэтому все эти воззвания остаются «гласом вопиющего в пустыне». А помощи от непризнанных, но признавших «Арцах» (Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье) ждать не приходится, равно как от отдельных конгрессменов США – авторов проекта резолюции о международном признании «Нагорного Карабаха»; сената Франции, принявшего в прошлом году резолюцию в поддержку «независимости Карабаха» ; нескольких штатов США; австралийского Нового Южного Уэльса; городов и округов отдельных стран. И это – всё.

Между тем, несмотря на «всё», то есть – вообще ничего, на что можно было бы опереться «Арцаху» в вопросе независимости, настроения в Армении в контексте «сдачи» региона создают крайне негативный фон для переговорного процесса, кочующего из одной столицы в другую, и так по кругу. И устное признание Пашиняном территории Карабаха за Азербайджаном никак не упрощает процесс урегулирования. В том числе и потому, что, во-первых, армянский премьер, что хорошо известно, не хозяин своему слову, во-вторых, в Карабахе, в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента (РМК), и в Армении есть организации (военизированные и гражданские), которые будут сопротивляться решению Пашиняна. И, кстати, еще неизвестно, не кроются ли за ним некие подковерные договоренности.

Интересно, конечно, что скажет Москва – скорее всего, предстоящие в ней переговоры ничем существенным не закончатся: Путин Пашиняну не доверяет, но это еще не означает, что он полностью поддержит Алиева. По простой причине: если Ханкенди официально отойдет Азербайджану, то в присутствии российских миротворцев в конфликтной зоне надобности не будет: Баку распространит свою юрисдикцию на весь принадлежащий ему регион так, как посчитает нужным. Разве что договорятся о том, что российские миротворцы некоторое время еще побудут в горячих точках Карабаха под тем или иным предлогом.

А там и не столь далеким станет день (если, конечно, Пашинян успеет не превратиться в политический труп, прежде чем выполнит задание Запада), когда Ереван – «за ненадобностью» – укажет военной базе РФ на дверь: ведь его отношения с Азербайджаном и Турцией «устаканятся». И вот тут может начаться самое интересное – горячая фаза борьбы за влияние в Армении, считающейся форпостом России, каковым она, по существу, не является. То есть, если Пашинян, на парусах, будет сильно хамить России и выдавливать ее из Армении, то и его, и его страну сносное будущее не ждет. И тут уже Азербайджан, на который списывались все большие и малые грехи с самых разных сторон, будет ни при чем.

«Второй Украиной» Армения, думается, не станет – у нее, для Европы и США, недостаточный масштаб. Но территорией без государственности – вполне возможно. Это устроит не только Россию, но, не исключено, и Азербайджан, и Иран, и Турцию: по крайней мере, в среднесрочной перспективе.

Кстати, в России уже звучат (на уровне экспертов) хоть и нереализуемые, однако провокационные заявления, касающиеся «пути спасения «Арцаха». Так, «Политэксперт» приводит мнение политолога Юрия Баранчика, в соответствии с которым «У народа Арцаха есть только один вариант выживания и продолжения жизни на нынешней территории — провести референдум о присоединении к России. Все остальное приведет только к пустоте».

Бред? Очевидный. Но им полна современная политика, впавшая из короткого периода прагматичности в период затяжного и надоевшего сюрреализма.

Как бы то ни было, а Пашинян при любом развитии событий загнан в цугцванг. Понятно, без шансов выбраться. А потому новые провокации Никола Воваевича наверняка еще будут: кураторов и советчиков у него много.

Ирина Джорбенадзе