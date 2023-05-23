Провокационные «учения» и странное молчание РМК (видео)

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В зоне временного размещения российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается провокационная активность армянских незаконных вооруженных формирований.

Как стало известно «Минвалу» из достоверных источников, на сей раз армянские НВФ, которые остаются в Карабахском экономическом регионе Азербайджана вопреки достигнутым договоренностям и обязательствам России, проводят свои «мероприятия» на военном полигоне, расположенном в городе Ходжалы. Напомним: на территории аэропорта Ходжалы расположена база миротворцев. И теперь в прямой видимости РМК проводят мероприятия по своей военной подготовке, включая и огневую.

А командование РМК продолжает смотреть в другую сторону. И не вспоминает, что, согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября, «миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил». Но выполнять свои обязательства командование РМК не спешит.

