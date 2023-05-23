Турецкие провинции соединятся железной дорогой с трассой Баку-Тбилиси-Карс

Железнодорожные пути для скоростных поездов, которые будут построены в других провинциях Турции, соединятся с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс.
Данное заявление озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Сивасе.
«Этот путь длиной 405 километров соединит несколько провинций. В Кайсери также будет проложена ж/д линия, которая протянется и до Карса, где он будет соединен с линией Баку-Тбилиси. Мы откроем для нашего региона стратегическую линию мирового значения», – добавил турецкий лидер.
Он сказал, что все это произойдет вопреки заявлениям председателя НРП Кемаля Кылычдароглу, принижающего значимость Карабаха, Зангезурского коридора:
«Так же, как мы вместе освободили Карабах и укрепили наше сотрудничество во всех сферах, от экономики до оборонной промышленности – мы так же вместе с нашими азербайджанскими братьями улучшим нашу транспортную инфраструктуру».
Турецкий лидер добавил, что заявление Синана Огана, выступающего за углубление отношений с тюркским миром, о поддержке его во втором туре президентских выборов, также является тому ясным подтверждением».