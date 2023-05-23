Турецкие провинции соединятся железной дорогой с трассой Баку-Тбилиси-Карс

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Железнодорожные пути для скоростных поездов, которые будут построены в других провинциях Турции, соединятся с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс.

Данное заявление озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Сивасе.

«Этот путь длиной 405 километров соединит несколько провинций. В Кайсери также будет проложена ж/д линия, которая протянется и до Карса, где он будет соединен с линией Баку-Тбилиси. Мы откроем для нашего региона стратегическую линию мирового значения», – добавил турецкий лидер.