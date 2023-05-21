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В Кишиневе созвали Национальное собрание в поддержку курса евроинтеграции

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В Кишиневе проходит Национальное собрание “Европейская Молдова” в поддержку курса европейской интеграции, которое созвано по инициативе президента республики Майи Санду, сообщает Интерфакс.

“Мы собрались вместе, чтобы определить судьбу Молдовы. Европа – это больше, чем политический выбор. Это наш шанс. Наш шанс жить лучше, в свободе и демократии. Это долгий путь. Но это единственный путь, который обеспечит нам, нашим детям и внукам процветание, мир и благополучие”, – заявила на открытии мероприятия глава государства.

Президент напомнила, что поставила задачу, чтобы страна стала членом ЕС к 2030 году. Санду подчеркнула, что “Молдова поставила перед собой задачу стать членом Евросоюза” и “Молдова добьется этой цели”.

“Молдаване являются европейцами, – отметила она. – И Молдавия должна быть европейской не только по приверженности, но и по документам”.

По ее мнению, “Молдова находится на большом перепутье”.

В собрании “Европейская Молдова” принимает участие председатель Евросоюза Роберта Метсола.

Организаторы митинга в лице государственной канцелярии правительства Молдовы не сообщили количество участников мероприятия. Изначально они заявили, что в собрании примут участие не менее 50 тыс. человек. По оценкам полиции, в мероприятии участвуют больше граждан. Площадь Великого Национального собрания и прилегающие скверы заполнены людьми.

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