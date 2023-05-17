Узбекистан намерен открыть в Бакинском порту свой терминал

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«Этот терминал будет функционировать как для перевозок сахара в Узбекистан, так и для наших экспортных поставок. Мы хотим для этого использовать государственно-частное партнерство, чтобы узбекские предприниматели вкладывали инвестиции в развитие инфраструктуры порта Алят для дальнейшего использования», — сказал замминистра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов агентству «Тренд».

По его словам, на данный момент сторонами ведутся практические работы по созданию складской инфраструктуры на территории Бакинского порта для складирования и хранения грузов из Узбекистана.

Муминов также подчеркнул, что в этом году, в соответствии с поручением президента Шавката Мирзиёева, Узбекистан увеличит поставки через порты Азербайджана и Грузии до 1,5 миллиона тонн.