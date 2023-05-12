Линда Яккарино возглавит Twitter

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Соцсеть Twitter вместо миллиардера Илона Маска возглавит Линда Яккарино. Об этом сообщил сам Маск на своей странице в Twitter 12 мая.

По его словам, работа Яккарино будет сосредоточена на бизнес-операциях, в то время как он сам сосредоточится на дизайне продукта и новых технологиях.

«С нетерпением жду сотрудничества с Линдой, чтобы превратить эту платформу в X, приложение для всего», – написал Маск.

Яккарино до недавнего времени возглавляла отдел рекламы в медийной компании NBCUniversal, сообщает BBC.