Азербайджанские компании помогут восстановить разрушенный Россией Харьков

237 Просмотров

Мэр города Харьков Игорь Терехов 11 мая провел онлайн-встречу с представителями строительных компаний из Азербайджана.

Членов Ассоциации строителей Азербайджана мэр пригласил в Харьков, чтобы они воочию увидели масштабы разрушений, а в дальнейшем — приняли участие в восстановлении города.

«Пострадали дома, учебные и медицинские учреждения, административные здания. Чтобы все это восстановить, нам нужны инвесторы. Мы со своей стороны гарантируем прозрачную процедуру сотрудничества», — цитирует Терехова пресс-служба горсовета.

Председатель правления Ассоциации строителей Азербайджана Рамиз Исаев отметил, что их компании заинтересованы в восстановлении разрушенного жилья и инфраструктуры Харькова.