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Мусабеков об эскалации на границе: Маневры Пашиняна вряд ли вызовут позитивную реакцию у Госдепа США

Musabekov

Провокация на границе в районе села Зод организована армянами с целью изменить повестку Брюссельской встречи с мирного договора, на проблемы безопасности в пограничной полосе, считает депутат, политолог Расим Мусабеков.

«После полугодового перерыва 14 мая в Брюсселе должны возобновиться переговоры президента Ильхама Алиева с премьер-министром Николом Пашиняном с участием председателя Совета Евросоюза Шарлем Мишелем. Вопреки настойчивым пожеланиям армянского премьера, участие президента Франции Макроана не предполагается, хотя зная бесцеремонные повадки этого политика, он может незвано припереться в Бельгию. При всех случаях, за столом переговоров ему в участии отказано, а сидеть за кулисами французскому президенту должно показаться унизительным.

Повестка переговоров во многом предопределена обстоятельным, 4-дневным диалогом глав МИД Азербайджана и Армении проведенном в американском Арлингтоне, по инициативе и поддержке Госсекретаря США Блинкина. Она предполагает работу над документом, нормализующем армяно-азербайджанские отношения с установлением прочного мира. Однако американо-европейское посредничество вызвало в России нескрываемую неприязнь, что было доведено до Пашиняна во время его недавнего визита в Москву для участия в мероприятиях посвященных Дню Победы в ВОВ, в ходе которых у армянского лидера состоялась встреча и беседа с президентом Путиным.

Предположу, что Пашинян не нашел ничего лучше, чем посредство провокаций на линии границы в районе Зода, изменить повестку переговоров в Брюсселе с согласования мирного договора, на обсуждении вопросов безопасности в приграничной полосе с акцентом на неприемлемость для армян установление пограничного поста на входе Лачинской дороге. Пашинян снова будет продвигать тему отвода вооруженных сил сторон с линии границы, просить увеличение наблюдателей Евросоюза с нынешних 100 до 500 человек и пр. Усилия Пашиняна не дадут результат, а итогом его неконструктивного поведения станет невозможность встречи в Кишиневе в конце мая, где предполагается участие президента Франции Макрона и канцлера ФРГ Шольца. Маневры Пашиняна вряд ли вызовут позитивную реакцию и у Госдепартамента США. Что же касается Баку, то мы продолжим действовать по собственной повестке на суверенной территории Азербайджана, включающей его неотъемлемую составную часть Карабах и Восточный Зангезур», — написал Мусабеков в своем Facebook.

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