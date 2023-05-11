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Зюганов: И отец, и сын Алиевы всегда понимали необходимость тесного контакта и взаимодействия с Россией

geydar ilxam alievi

По случаю 100-летней годовщины со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал о значимости этого события и сегодняшнем состоянии отношений между Россией и Азербайджаном.

Предлагаем вашему внимание фрагменты данного интервью.

С Гейдаром Алиевым я был близко знаком. Ему поручили готовить доклад по ленинской тематике, он его сделал блестяще. С тех пор у нас были хорошие отношения. А когда он вернулся в Нахичевань, и заполыхал пожар в Карабахе, к нему поехала большая делегация и обратилась с просьбой возглавить республику.

Гейдар Алиев это сделал и провел блестящие меры по нормализации ситуации. Приложил все усилия для того, чтобы убедить русских, что им не надо бежать из Азербайджана. Встретился с нашими священнослужителями и пообещал, что будет лично гарантировать их безопасность. И сегодня во всех школах Азербайджана преподают русский язык.

Когда нынешний президент Ильхам Алиев руководил делегацией Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы, Гейдар Алиевич Алиев приехал и сказал сыну: «Это наши друзья, и мы должны все сделать для того, чтобы укрепить связи». С тех пор эти связи с Ильхамом Алиевым только крепли, и мы максимально способствовали восстановлению мира и справедливости на Кавказе.

Русские под своими знаменами собрали 190 народов и народностей, не разрушив ни одного языка, ни одной веры, ни одной культуры. В этом отношении без русского стержня наше государство не может существовать. И те, кто решил развалить нас, организовывал диверсии против нас, понимали, что атака на русский мир, русскую культуру, науку, Великую Победу, сплоченность, единство – это главное условие для того, чтобы разрушить единую страну.

Я должен сказать, что в Азербайджане, на мой взгляд, это всегда ощущали. И отец, и сын Алиевы всегда понимали необходимость такого тесного контакта и взаимодействия с Россией. И если вы посмотрите на те же азербайджанские диаспоры, они довольно крепки и присутствуют во всех крупных культурных центрах России, включая Москву. Это делает честь руководителям Азербайджана и говорит об их дальновидности.

Я сторонник того, чтобы мы отметили все знаковые 100-летние юбилеи. В том числе связанные с тем, чему верой и правдой служил Гейдар Алиев.

100-летие Гейдара Алиева важно и нужно отметить в общенациональной масштабе. Это будет еще один шаг в сторону укрепления дружбы между нашими народами.

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