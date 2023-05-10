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Израильская «Праща Давида» впервые осуществила перехват вражеской ракеты

prasha davida

Сегодня, 10 мая, система противоракетной обороны «Праща Давида» впервые сбила ракету во время атаки. Обстрел происходил из сектора Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Сегодня во время ракетного обстрела Тель-Авива из сектора Газа система ПВО «Праща Давида» успешно перехватила один из снарядов», — приводит издание слова неназванного военного источника.

При этом журналисты отмечают, что это первый успешный перехват ракеты, который осуществил израильский комплекс.

Стоит заметить, что «Праща Давида» способна перехватывать вражеские воздушные цели на расстоянии от 30 до 300 километров.

В 2018 году в ходе первого известного оперативного применения, систему пытались испытать против ракет, которые запустили из Сирии. Они направлялись в сторону Израиля, но в итоге упали на сирийской территории.

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