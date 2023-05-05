Армянский министр заявил о сохранении парламентской модели управления в стране

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Парламентская модель сохранится, но изменится система сдержек и противовесов. Об этом в беседе с журналистами 4 мая заявил министр юстиции Армении Григор Минасян.

Он заверил, что процесс конституционных реформ идет нормально, идут интенсивные обсуждения, и, если все пойдет такими темпами, к концу года будет разработана хорошая концепция.

Минасян добавил, что по части отношений между парламентом и Правительством будет много корректировок. По его словам, расширенных полномочий у президента не будет.

«Однако моделируя эти сдержки и противовесы, мы собираемся внести больше ясности, и по всем бессмысленным процедурам, в том числе возврату и подписанию в тех случаях, когда не имеет права не подписывать, произойдут корректировки», – отметил министр.