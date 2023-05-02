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Борт AZAL впервые прибыл в Вену (фото)

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2 мая в Венском международном аэропорту состоялась торжественная церемония встречи самолета, совершившего первый полет по маршруту Баку-Вена-Баку.

На церемонии, состоявшейся при поддержке посольства Азербайджана в Австрии и ЗАО “Азербайджанские авиалинии” и организованной Венским международным аэропортом, самолет, принадлежащий AZAL, был встречен традиционным авиационным приветствием – водной аркой на взлетно-посадочной полосе. В присутствии высокопоставленных официальных лиц из Баку была перерезана символическая лента, после чего церемония продолжилась официальной частью с участием журналистов, сообщает «Азертадж».

В официальной части выступили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли, заместитель исполнительного директора ЗАО “Азербайджанские Авиалинии” Джамиль Манизаде и главный исполнительный директор Венского международного аэропорта Юлиан Ягер.

В ходе выступлений было отмечено, что на протяжении последних 30 лет отношения между Азербайджаном и Австрией постоянно развиваются на основе взаимопонимания и дружбы. Открытие прямого авиарейса между столицами станет важным этапом в азербайджано-австрийских отношениях, увеличит поток туристов, а также будет способствовать развитию политического диалога, расширению связей в экономической, культурной и других сферах. Маршрут станет воздушным мостом между Азербайджаном, расположенным на стыке Европы и Азии, и Австрией, находящейся в самом сердце Европы, и в то же время расширит сотрудничество в области транспорта и связей. Было отмечено, что старт полетов до начала летнего сезона поспособствует эффективному использованию туристического потенциала обеих стран.

Следует отметить, что прямые регулярные рейсы AZAL будут выполняться еженедельно в утренние часы во вторник и пятницу. Рейсы обеспечат быстрый и комфортный перелет между Баку и Веной.

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