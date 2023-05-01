Важное обращение ANAMA к гражданам

268 Просмотров

ANAMA обратилась к гражданам. В заявлении организации говорится:

«В связи с увеличением числа последовательно происходящих в последние дни минных инцидентов, еще раз заявляем, что во время посещения освобожденных от оккупации территорий: несоблюдение правил, выход за пределы безопасных зон, несоблюдение требований предупреждающих знаков, безответственный и самовольный шаг – могут привести вас и ваших близких к трагедии.

В целях предотвращения подобных инцидентов следует быть солидарными, ответственными. Давайте вместе и безопасно осуществлять Большое возвращение!»