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Важное обращение ANAMA к гражданам

anama

ANAMA обратилась к гражданам. В заявлении организации говорится:

«В связи с увеличением числа последовательно происходящих в последние дни минных инцидентов, еще раз заявляем, что во время посещения освобожденных от оккупации территорий: несоблюдение правил, выход за пределы безопасных зон, несоблюдение требований предупреждающих знаков, безответственный и самовольный шаг – могут привести вас и ваших близких к трагедии.

В целях предотвращения подобных инцидентов следует быть солидарными, ответственными. Давайте вместе и безопасно осуществлять Большое возвращение!»

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