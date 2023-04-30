В Шаруре задержано лицо, подозреваемое в убийстве своего друга

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В Шаруре задержан человек, подозреваемый в убийстве друга в своем автомобиле, сообщает Report.

В районную прокуратуру поступила информация о смерти Мурсала Гусейналиева, 29 апреля 1981 года рождения, в Шарурской районной центральной больнице.

В ходе предварительного расследования возникли основательные подозрения, что Абдулла Абдуллаев, 1980 года рождения, в ходе конфликта на почве личных отношений в собственном автомобиле нанес своему другу М. Гусейналиеву ранение колюще-режущим предметом в область бедра правой ноги, в результате чего последний скончался.

По факту в Шарурской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК. А.Абдуллаев задержан в качестве подозреваемого по делу.

Предварительное расследование продолжается.