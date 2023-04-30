Рейс Париж — Ереван совершил посадку в Кишиневе из-за запрета Турции

Рейс из Парижа в Ереван совершил посадку в Кишиневе из-за закрытия турецкой стороной воздушного пространства для армянской авиакомпании Flyone Armenia. Об этом ТАСС сообщил глава совета директоров авиаперевозчика Арам Ананян.
«Рейс Париж — Ереван совершил посадку в Кишиневе из-за закрытия турецкой стороной воздушного пространства», — сказал Ананян.
Ранее в субботу сообщалось, что авиационные власти Турции без предварительного уведомления аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство страны.