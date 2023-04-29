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В Брюсселе состоится Энергетический диалог ЕС-Азербайджан

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В Брюсселе 2 мая состоится Энергетический диалог ЕС-Азербайджан, сообщает Еврокомиссия.

Как отмечается, в мероприятии примут участие еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Стороны подведут итоги сотрудничества в области энергетики между ЕС и Азербайджаном и обсудят пути дальнейшего развития взаимодействия в данной сфере.

«В частности, представители ЕС и Азербайджана обменяются информацией о ситуации с поставками газа, в том числе о мерах, принятых ЕС за последний год для диверсификации поставок энергоносителей и прекращения импорта российского ископаемого топлива в ЕС. Они обсудят расширение Южного газового коридора в поддержку усилий ЕС и дополнительные жизнеспособные маршруты поставок каспийского газа в ЕС. В Меморандуме о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики, подписанном в прошлом году, стороны обязались удвоить мощность газопровода, чтобы к 2027 году ежегодно поставлять в ЕС не менее 20 миллиардов кубометров газа», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Также будут обсуждены пути продвижения сотрудничества по переходу на экологически чистую энергию, включая политику в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и снижения выбросов метана.

Представители Европейского инвестиционного банка (EIB) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) так же примут участие в Энергетическом диалоге в Брюсселе, чтобы представить обзор финансовых инструментов, доступных для поддержки развития «чистой» энергетики в Азербайджане.

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