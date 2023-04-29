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США конфисковали иранскую нефть

Rossii skaya ekonomika na neftyanyh vesah

США конфисковали иранскую нефть на танкере в море в рамках операции по обеспечению соблюдения давно действующих санкций, наложенных на Иран.

«Ради соблюдения санкций» — так назвали США конфискацию иранской нефти в море. Об этом Reuters сообщили три источника. Отмечается, что Иран не признает санкции, и его экспорт нефти растет.

Источники портала заявили, что Вашингтон взял под свой контроль нефтяной груз на борту танкера Suez Rajan с Маршалловых островов. По последним данным, танкер находился недалеко от юга Африки. При этом Иран на это ответил аналогичным выпадом. ВМС США заявили, что в четверг Иран захватил танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе, что стало последним захватом или нападением Тегерана на коммерческие суда в уязвимых водах Персидского залива.

Между тем, в прошлом году США попытались конфисковать груз иранской нефти недалеко от Греции, что побудило Тегеран захватить два греческих танкера в Персидском заливе. Верховный суд Греции постановил вернуть груз в Иран. Позже два греческих танкера были освобождены. А в 2020 году Вашингтон конфисковал четыре партии иранского топлива на борту иностранных судов, направлявшихся в Венесуэлу, и переправил их с помощью неизвестных иностранных партнеров на два других корабля, которые затем отплыли в США.

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