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В ISW объяснили, зачем Путин узаконил депортацию украинцев с оккупированных территорий

putin8

Путин подписал указ, разрешающий депортацию украинцев. Указ президента РФ Владимира Путина, который разрешает депортацию с оккупированных территорий людей без российского гражданства, направлен на их стимуляцию получать паспорта РФ, а также создает условия для депортации украинцев, пишет издание УНИАН.

Об этом сообщили аналитики Институт изучения войны (ISW). Эксперты отметили, что этим указом «об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» россияне определят, кто из украинцев на оккупированных Россией территориях заявил о желании сохранить свое гражданство и отказаться от получения российского паспорта, и признают их как «иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ».

Аналитики добавили, что этот указ также закрепляет принудительные методы поощрения жителей оккупированных территорий к получению российских паспортов, а также устанавливает условия депортации украинцев, которые не согласны стать гражданами России. Указ предусматривает, что такие люди могут проживать на оккупированных территориях до 1 июля 2024 года, а затем их депортируют.

27 апреля Президент РФ Владимир Путин узаконил депортацию жителей незаконно аннексированных территорий Украины, которые отказались принять российское гражданство.

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