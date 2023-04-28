CNN: Иранские дроны построены на западных технологиях

Иранские дроны, которые используются для ударов по Украине, построены на западных технологиях, сообщает CNN.
Британская организация Conflict Armament Research, занимающаяся исследованием компонентов оружия, установила, что Shahed-136 оснащены двигателем, основанным на немецкой технологии, незаконно полученной Ираном почти 20 лет назад.
В иранских «шахидах» используется двигатель компании Mado. Он был разработан после того, как в 2006 году Иран достал двигатели для беспилотников немецкой компании Limbach Flugmotoren.
Но это не единственная копия западной техники. В 2020 году выяснилось, что в иранских ракетах Quds-1 используется копия чешского двигателя TJ-100 производства PBS Velká Bíteš.
Эти выводы указывают на способность Ирана «утонченно использовать военные технологии, полученные им незаконным путем».
В связи с этим, на Западе обеспокоены, что Россия может поделиться с иранцами оружием и техникой западного производства, обнаруженными на поле боя на Украине.