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CNN: Иранские дроны построены на западных технологиях

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Иранские дроны, которые используются для ударов по Украине, построены на западных технологиях, сообщает CNN.

Британская организация Conflict Armament Research, занимающаяся исследованием компонентов оружия, установила, что Shahed-136 оснащены двигателем, основанным на немецкой технологии, незаконно полученной Ираном почти 20 лет назад.

В иранских «шахидах» используется двигатель компании Mado. Он был разработан после того, как в 2006 году Иран достал двигатели для беспилотников немецкой компании Limbach Flugmotoren.

Но это не единственная копия западной техники. В 2020 году выяснилось, что в иранских ракетах Quds-1 используется копия чешского двигателя TJ-100 производства PBS Velká Bíteš.

Эти выводы указывают на способность Ирана «утонченно использовать военные технологии, полученные им незаконным путем».

В связи с этим, на Западе обеспокоены, что Россия может поделиться с иранцами оружием и техникой западного производства, обнаруженными на поле боя на Украине.

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