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В Азербайджане задержан подозреваемый в убийстве проректора 12-летней давности

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Даянат Гулиев, которого подозревают в убийстве Тариэля Ахмедова, проректора «Центра науки и образования Университета Тафаккур», арестован спустя 12 лет после совершения преступления.

Он привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по статье 120.2.5 УК (умышленное убийство из корыстных побуждений), решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Данная информация приводится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и МВД.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

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