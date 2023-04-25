Захид Орудж: Утверждается, что тайное согласование между Баку и Москвой нанесло удар по Еревану

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Установка Азербайджаном КПП на Лачинской дороге стало результатом 44-дневной победоносной войны, освобождения Агдама, Кельбаджара, Лачина, восстановления границ с Ираном, взятия высоты Фаррух, Забузской дороги, взятия высот 12-14 сентября и укрепленных позиций 11 апреля — это неотъемлемая часть единой политики Азербайджана. Расширяются не только территории суши, но и наши политические и духовные границы. Об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли меджлиса депутат Захид Орудж, сообщает Minval.az.

«Тогда как границы нашей Родины не были защищены ни царизмом, ни Джумхурийятом, ни советами, ни, наконец, национальной армией во времена ранней независимости. Административные укрепления, возведенные 23 апреля на Лачинской дороге — это символ железной воли президента, государства, народа, которые пережили не только 30 лет оккупации, но и 200 лет противостояний между Россией и Ираном, а затем и сепаратистский союз и разрушительные войны. Установкой КПП ужесточается не только контроль провозимых товаров, но и закрываются вражеские ворота, пропускавшие на наши территории международные организации и представителей иных государств. Открывается новая страница», -сказал Захид Орудж.

Он отметил, что Армения утверждает, что Трехстороннее соглашение было нарушено, зона ответственности России была ликвидирована, а между Баку и Москвой достигнуто тайное соглашение, которое ударило по Еревану. Тогда как границу Армении нарушил не Азербайджан, всякие группы, в том числе вооруженные, прибывшие из Европейского Союза. Государству, которое в Гюмри сдает свои границы Российской армии, на юге доверяет вооруженным силам Иране, а в горах Гейча — французской жандармерии, не пристало говорить о неприкосновенности границ. Новый пропускной пункт, построенный на границе с Турцией, показывает, что самыми безопасными для Армении странами являются Азербайджан и Турция.

«Если армяне, проживающие в Ханкенди, будут вести себя в соответствии с нашей Конституцией, они смогут воспользоваться не только одной дорогой, но и протий через Зангиланский, Газахский, Кельбаджарский и Нахчыванский пункты пропуска. Создание КПП заставит военным контрактникам в Ханкенди покинуть регион и предотвратит поступление криминальных денег. Так, 135-дневная борьба экоактивистов является продолжением 44-дневной войны и впервые в истории Востока, Кавказа были достигнуты стратегические военно-политические результаты без применения танков, артиллерии, без крови и потерь. Это совместная победа железной и мягкой силы Ильхама Алиева. Сейчас силы НАТО стремятся прийти на Южный Кавказ, именно к границам Армении с Ираном. Железный КПП на границах Лачина является защитой от государств, не признающих территориальную целостность Азербайджана. После этого количество азербайджанцев, направляющихся из Зангезура в Нахчыван, должно быть прямо пропорционально количеству граждан Армении, желающих приехать в Ханкенди. Наконец, чтобы положить конец ежегодным истериям армян в честь годовщины «геноцида армян», Азербайджан предлагает единственное условие грядущего 108-летнего мира — идти по законному пути», — заключил депутат.