В Баку задержаны угонщики такси, пытавшиеся задушить таксиста

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В Баку задержаны лица, совершившие разбойное нападение на водителя.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 22 апреля около 22:00 в полицию поступила информация о том, что на территории Ясамальского района два пассажира попытались задушить водителя автомобиля Khazar. Водителю удалось покинуть транспортное средство, а злоумышленники угнали автомобиль.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, автомобиль был обнаружен на территории города Хырдалан.

В ходе дальнейших мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые в разбое ранее судимые — уроженец Агсуинского района Васиф Микаилов и житель Абшеронского района Беймурад Анварлы.

По данному факту проводится расследование.