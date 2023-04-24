Россия переправляет через Каспий боеприпасы из Ирана для войны с Украиной

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Российские корабли переправляют через Каспийское море большое количество артиллерийских снарядов и других боеприпасов из Ирана для пополнения запасов войск, которые воюют в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявления официальных лиц и документы.

По данным издания, за последние шесть месяцев грузовые суда РФ перевезли более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов из Ирана в Россию. По информации осведомленных источников, данные о поставках передали США.

По информации официальных лиц на Ближнем Востоке, последняя партия иранского оружия для России была отправлена в начале марта на борту российского грузового корабля «Расул Гамзатов». На корабле было 1000 контейнеров с 2000 артиллерийскими снарядами.