«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Азербайджан

Три азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в полуфинал

IMG 6799

Трое азербайджанских борцов греко-римского стиля вышли в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в столице Хорватии Загребе.

Путевку в 1/2 финала завоевали вступившие сегодня в борьбу Ульви Ганизаде (72 кг), Рафиг Гусейнов (82 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг).

На пути к финалу все азербайджанские борцы встретятся со спортсменами из Турции: Р. Гусейнов — с Бурханом Акбудаком, У.Ганизаде – с Сельджуком Джаном, а Х. Джафаров – с Муратом Фыратом.

Кроме того, сегодня четыре азербайджанских борца попробуют свои силы в поединках за медали. Эльдениз Азизли в финале весовой категории 55 кг встретится с Адемом Узуном (Турция), в категории 63 кг Талех Мамедов будет бороться за золото с Лери Абуладзе (Грузия), а за звание чемпиона в весовой категории 130 кг Сабах Шариати сразится с Резой Каяалпом(Турция). Другой азербайджанский спортсмен Ислам Аббасов в категории 87 кг будет бороться за бронзовую медаль с Лашей Гобадзе (Грузия).

Отметим, что ранее чемпионами Европы по вольной борьбе стали Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Гаджи Алиев (70 кг). Серебро взяли Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг), бронзу — Абубакр Абакаров (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг). В соревнованиях среди женщин Мария Стадник (50 кг) взяла золотую медаль, Жаля Алиева (57 кг) — бронзовую.

Турнир завершится 23 апреля.

Теги:
Из этой рубрики
mid aze6
Азербайджан

МИД: Армения должна немедленно прекратить военные провокации на суверенной территории Азербайджана

2023/04/22, 20:14
hudozhestvennaya gimnastika
Азербайджан

Азербайджанские гимнастки вышли в финал

2023/04/22, 19:35
zemletr12 1
Азербайджан

Землетрясение в Азербайджане

2023/04/22, 19:27
IMG 6799
Азербайджан

Три азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в полуфинал

2023/04/22, 18:30
Guba DTP
Азербайджан

В Губинском районе перевернулся автомобиль, есть погибший

2022/07/17, 23:05
DTP Salyany
Азербайджан

В Сальяне два человека пострадали в ДТП

2022/07/17, 22:41
avtoavariya
Азербайджан

В Хачмазе произошло смертельное ДТП

2022/07/17, 21:05
pozhar kafe
Азербайджан

В бакинском кафе произошел пожар

2022/07/17, 20:45
trup
Азербайджан

В Баку обнаружено тело 67-летнего мужчины

2022/07/17, 19:00