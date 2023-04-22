Три азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в полуфинал

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Трое азербайджанских борцов греко-римского стиля вышли в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в столице Хорватии Загребе.

Путевку в 1/2 финала завоевали вступившие сегодня в борьбу Ульви Ганизаде (72 кг), Рафиг Гусейнов (82 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг).

На пути к финалу все азербайджанские борцы встретятся со спортсменами из Турции: Р. Гусейнов — с Бурханом Акбудаком, У.Ганизаде – с Сельджуком Джаном, а Х. Джафаров – с Муратом Фыратом.

Кроме того, сегодня четыре азербайджанских борца попробуют свои силы в поединках за медали. Эльдениз Азизли в финале весовой категории 55 кг встретится с Адемом Узуном (Турция), в категории 63 кг Талех Мамедов будет бороться за золото с Лери Абуладзе (Грузия), а за звание чемпиона в весовой категории 130 кг Сабах Шариати сразится с Резой Каяалпом(Турция). Другой азербайджанский спортсмен Ислам Аббасов в категории 87 кг будет бороться за бронзовую медаль с Лашей Гобадзе (Грузия).

Отметим, что ранее чемпионами Европы по вольной борьбе стали Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Гаджи Алиев (70 кг). Серебро взяли Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг), бронзу — Абубакр Абакаров (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг). В соревнованиях среди женщин Мария Стадник (50 кг) взяла золотую медаль, Жаля Алиева (57 кг) — бронзовую.

Турнир завершится 23 апреля.